ВОЗ заявила о невозможности массово применять вакцину от коронавируса в 2020 году

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что как минимум до 2021 года вакцину от коронавируса не будут применять массово, заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года», – передает его слова «Интерфакс».

Между тем, директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа.