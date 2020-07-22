Госдума приняла законы о «регуляторной гильотине»

Госдума на пленарном заседании приняла пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в России, так называемой регуляторной гильотине.

Законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле были разработаны в рамках плана «дорожной карты» по реализации механизма регуляторной гильотины, передает РИА «Новости».

Правительство внесло эти инициативы в Думу в декабре 2019 года.

Проектом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вводятся основы государственного и муниципального контроля: инициатива предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Кроме того, предлагается отказаться от формата проверок как основного инструмента контроля и ввести новые виды контрольных мероприятий – контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.

Проект должен вступить в силу с 1 июля 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Второй проект – «Об обязательных требованиях в России» – определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований.

В документе дается определение понятию обязательного требования, определены цели, основные принципы и полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований.

Отмечается, что реализация предусмотренных положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ России.

Обязательные требования устанавливаются «исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей».

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима, однако подходить к ней нужно осторожно.