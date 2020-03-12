Путин заявил о необходимости «регуляторной гильотины»

Реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима, однако подходить к ней нужно осторожно, считает президент Владимир Путин.

Президент заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что «здесь главное – не промахнуться».

Он привел в пример ошибки в регулировании сферы общественного питания, которые могут обернуться тем, что «больницы будут работать днем и ночью, принимая людей, которые отравились недоброкачественными продуктами».

По словам главы государства, с осторожностью нужно подходить и к регулировании сферы производства и продажи лекарств, а также вопросов пожарной безопасности.

«Взять и рубануть сразу – очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно. Поэтому в течение (...) этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами», – заключил Путин.

Напомним, реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Также под «гильотину» попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Ранее Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России.