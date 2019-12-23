Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

Президент Владимир Путин заявил, что в России сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса.

«Мы же к концу 2020 года – 1 января 2021 года должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, для выполнения этой задачи необходима активная работа Минсельхоза и вице-премьера, курирующего отрасль.

«Для меня самого это все удивительно. Десятилетиями все так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется. Как раз над этим сейчас и работаем», – заключил президент.

В ноябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости снизить налоги для малого бизнеса.