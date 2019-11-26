Матвиенко заявила о необходимости снизить налоги для малого бизнеса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что малый и средний бизнес нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В октябре премьер Дмитрий Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых, примененный в четырех субъектах страны, планируется расширить на другие регионы.