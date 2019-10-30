Медведев рассказал о планах расширить налог на самозанятых

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых, примененный в четырех субъектах страны, планируется расширить на другие регионы.

Правительство в среду рассматривает проект закона, предоставляющий самозанятым возможность участвовать в закупках вместе с субъектами малого и среднего предпринимательства, передает РИА «Новости». Премьер отметил, что главная цель этих изменений – мотивировать самозанятых к легализации доходов.

«Для этого, напомню, мы ввели специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход в рамках эксперимента в четырех территориях: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», – уточнил премьер.

На данный момент самозанятые могут участвовать в закупках на общих основания, для представителей малого и среднего бизнеса предоставляются льготы.

Проект закона предусматривает расширить эти льготы в том числе на самозанятых граждан.

В октябре министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий, которыми смогут заниматься самозанятые.