Медведев рассказал о планах расширить налог на самозанятых

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Газовый мир России и Украины возможен при одном условии

Украина придумала экзотичный способ использования своей трубыФото: Виталий Грабар/ТАСС
Провал газовых переговоров с Россией совсем не страшен, утверждают в украинском «Нафтогазе». Там уже рассказывают, чем Киев заменит российский газ. Варианты разные, включая наполнение ГТС экзотическим водородом. Еще Украина намерена подать новые иски к Газпрому за отказ от транзита. Россия тоже выдвигает условия, неприемлемые для Киева. Но даже в этих условиях шансы на транзит газа через Украину есть. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...
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Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...
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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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              Медведев рассказал о планах расширить налог на самозанятых

              30 октября 2019, 13:08

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Премьер Дмитрий Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых, примененный в четырех субъектах страны, планируется расширить на другие регионы.

              Правительство в среду рассматривает проект закона, предоставляющий самозанятым возможность участвовать в закупках вместе с субъектами малого и среднего предпринимательства, передает РИА «Новости». Премьер отметил, что главная цель этих изменений – мотивировать самозанятых к легализации доходов.

              «Для этого, напомню, мы ввели специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход в рамках эксперимента в четырех территориях: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», – уточнил премьер.

              На данный момент самозанятые могут участвовать в закупках на общих основания, для представителей малого и среднего бизнеса предоставляются льготы.

              Проект закона предусматривает расширить эти льготы в том числе на самозанятых граждан.

              В октябре министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий, которыми смогут заниматься самозанятые.


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