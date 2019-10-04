Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий, которыми смогут заниматься самозанятые.

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты РФ», – сказал министр.

По словам Силуанова, новый режим для самозанятых, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах России, неплохо себя зарекомендовал. «Хотя там есть определенные риски: целый ряд предприятий теперь нанимают работников не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Такие я сам лично знаю случаи», – отметил он.

Ранее в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых проходит успешно и предложила распространить эту практику с будущего года на всю страну, передает РИА «Новости».

«В качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек. И специальный налог на профессиональный доход оправдал себя», – сказала Матвиенко, предложив со следующего года распространить эту практику на все регионы.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% – при работе с юридическими лицами.