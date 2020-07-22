Мишустин оценил действия властей по борьбе с коронавирусом

Действия властей России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были продуманными и проактивными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт», – передает РИА «Новости» слова Мишустина в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.

Для многих людей в России реальность угрозы заражения вирусом стала очевидна лишь в середине марта, когда было ограничено авиасообщение с рядом стран, отметил премьер.

«Но мы действовали на опережение. По поручению президента начали предпринимать меры по борьбе с коронавирусом гораздо раньше. Хотя на тот момент ни одного случая заражения коронавирусом в нашей стране еще не было», – сказал Мишустин.

По его словам, все решения кабмина во время пандемии COVID-19 были подчинены задаче по спасению жизней людей.

«Правительство работало буквально круглосуточно. Все наши решения были подчинены одному – спасению жизни людей. Об этом говорил президент. Именно так мы будем действовать и дальше», – сказал Мишустин.

Он также заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала сплоченность российского общества.

«Еще раз благодарю всех наших эпидемиологов, врачей и медсестер, водителей «скорых», весь персонал больниц и социальных работников. И, конечно, социально ориентированные НКО, волонтеров – всех неравнодушных людей, которые в самый сложный момент помогли спасти жизни людей. Эти трудные дни показали сплоченность нашего общества. Хочу сказать каждому – спасибо!» – сказал Мишустин.

Премьер добавил, что пандемия коронавируса показала, что здравоохранение в России способно мобилизоваться перед лицом серьезной угрозы.

«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий. Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения», – сказал Мишустин.

Он отметил, что с распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено – фундамент всей системы здравоохранения.

«И ключевая его задача модернизации была поставлена президентом. Для ее решения будет выделено почти пятьсот миллиардов рублей на соответствующую следующую пятилетку. При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения», – добавил Мишустин.

По его словам, президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии коронавируса получили более 290 тысяч медицинских и других работников.

«Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ получили более двухсот девяноста (292) тысяч медицинских и других работников. Отдельные выплаты предоставлены и тем, кто работал с группами риска. Это свыше четырехсот (444) тысяч человек», – сказал Мишустин.

Глава российского правительства напомнил, что для тех, кто заразился, оказывая помощь больным коронавирусом, были предусмотрены страховые выплаты.

Мишустин заявил акже, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса.

«Бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса», – сказал он.