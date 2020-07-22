Премьер-министр Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы, и обеспечение результата. Он также поблагодарил предыдущий состав кабмина за то, что тот создал солидный резерв, что обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.

«Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее – работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», – передает РИА «Новости» слова Мишустин, выступающего в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.

Он отметил, что Кабмин ведет свою работу, опираясь на эти ценности.

Кроме того, Мишустин назвал главной целью Кабмина повышение качества жизни каждого человека в стране.

Он отметил, что впервые выступает в ГД с отчетом об итогах работы правительства, которое было сформировано в январе, после того как президент выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию «и, по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу».

«На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент», – сказал Мишустин.

По его словам, у России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов, как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть, существенно осложнило обстановку.

Выступая с отчетом в Госдуме, он напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей, на минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы, уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до 554 млрд долларов.

«Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией. Эпидемии в мире случались и раньше. Но сейчас, в эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто», – сказал премьер.

Ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке, это вызвало обвальное снижение цен, отметил он.

«Усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел... отток капитала. Сочетание двух таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер», – подчеркнул Мишустин.

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