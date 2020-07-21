В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 19 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония, передает ТАСС.

Всего в Москве скончались 4350 человек с коронавирусом.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве умерли 17 пациентов с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что жители стран Средней Азии потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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