Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Россиян охватила золотая лихорадка

Золотые украшения скупать бессмысленноФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной – к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций. Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

Эта история началась в маленьком городе Оквилл (провинция Онтарио), где расположено кладбище Святого ВладимираФото: Kontakt Ukrainian TV3/YouTube
В Канаде начинаются тектонические процессы. Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру. Поводом для этого стала безобразная акция в духе тех, что прокатились по Америке в рамках борьбы с расизмом. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...

Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

              21 июля 2020, 11:54

              Текст: Олег Исайченко

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              «Любая партия, представленная в Госдуме, и ЛДПР здесь не исключение, ставит своей целью работать на благо избирателей. Думаю, с Михаилом Дегтяревым, у нас будут именно рабочие взаимоотношения», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы Ассамблеи народов Хабаровского края Владимир Бейк Ку Сен, комментируя назначение Дегтярева врио хабаровского губернатора.

              «В любой части нашей большой страны губернатор – это гарант стабильности, спокойствия и развития во всех сферах. У нас в регионе проживает 145 разных национальностей, большая трудовая миграция. И конечно мы, как региональная общественная организация, которая занимается вопросами сохранения межнационального и межконфессионального мира на территории края, очень заинтересованы, чтобы в регионе было эффективное руководство», – отметил  замруководителя Ассамблеи народов Хабаровского края Владимир Бейк Ку Сен.

              «Сегодня мы с оптимизмом смотрим на предстоящую работу с командой нового врио главы края Михаила Дегтярева в направлении реализации государственной политики», – подчеркнул собеседник.

              Накануне президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с депутатом Госдумы от ЛДПР Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора. Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Зам полпреда в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил его правительству края.

              «Любая партия представленная в российской Госдуме, и ЛДПР здесь не исключение, ставит своей целью, служить, работать на благо своих избирателей. Я, например, вообще беспартийный. Я за здравый смысл и плодотворное сотрудничество. Думаю, с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, у нас будут именно такие рабочие взаимоотношения», – выразил надежду Бейк Ку Сен.

              «Президент страны уважает выбор жителей нашего региона, поэтому и произошло назначение именно представителя ЛДПР, – отметил в комментарии порталу URA.ru зампред Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. – Это свидетельствует о том, что здесь совершенно нет никакой политики. Если бы была политика, то врио губернатора был бы представителем какой-то иной политической силы. Теперь регион, как и прежде, возглавляет представитель ЛДПР».

              По мнению политолога Марата Баширова, кандидатура Михаила Дегтярева, это удачный выбор со многих точек зрения. Эксперт отметил, что в первую очередь, это сигнал социально-политический. Президент России и его администрация показывают, что они слышат запрос населения Хабаровского края. Представительство ЛДПР в регионе очень серьезное, поэтому врио губернатора был назначен член именно этой партии, отметил Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

              «При этом Дегтярев политик достаточно яркий. Участвовал в выборах мэра Москвы, председательствовал в комитете Госдумы. И он молодой, ему 39 лет, он является представителем президентского кадрового резерва. Это очень важный аспект. В связи с этим, думаю, многие в Хабаровском крае будут удовлетворены этим назначением. А все остальное зависит от самого Дегтярева. Как он будет работать, что будет делать, какие совершит первые шаги, в том числе и кадровые», – поделился политолог.

              Если на выборах губернатора люди голосовали за представителя ЛДПР, в Законодательное собрание края выбрали тоже достаточно много членов этой партии, это проявление народного доверия, продолжил Баширов.  «Когда вы определяете нового временно исполняющего обязанности главы региона, вы должны слышать этот сигнал. Это та самая обратная связь, которая должна работать не только во время выборов», – отметил эксперт.

              «В этом смысле, назначение Дегтярева говорит о том, что президент готов слышать избирателей не только раз в шесть лет, а каждый день. Тем более в таких критических ситуациях, когда губернатора арестовывают по криминальным обвинениям. И, тем не менее, президент не ставит во главу угла партийную принадлежность господина Фургала. Глава государства как бы говорит, что да, есть серьезные обвинения, но к партии они отношения не имеют. Это тоже важный сигнал, на мой взгляд», – заключил собеседник.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве. В частности, эксперты отмечали, что новый глава региона – не чужой для Хабаровска.

              Жители края помнят Дегтярева по его участию в истории с местной жительницей, которая полгода искала свою семилетнюю дочь за рубежом, отстояла свои права в суде США и вернулась с ребенком в Хабаровск в феврале 2020 года. Как отмечала «Российская газета», хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь похитил родной отец. Пытаясь вернуть ребенка в Россию, женщина обращалась в том числе к депутату Дегтяреву. 13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.


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