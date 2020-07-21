Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

«Любая партия, представленная в Госдуме, и ЛДПР здесь не исключение, ставит своей целью работать на благо избирателей. Думаю, с Михаилом Дегтяревым, у нас будут именно рабочие взаимоотношения», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы Ассамблеи народов Хабаровского края Владимир Бейк Ку Сен, комментируя назначение Дегтярева врио хабаровского губернатора.

«В любой части нашей большой страны губернатор – это гарант стабильности, спокойствия и развития во всех сферах. У нас в регионе проживает 145 разных национальностей, большая трудовая миграция. И конечно мы, как региональная общественная организация, которая занимается вопросами сохранения межнационального и межконфессионального мира на территории края, очень заинтересованы, чтобы в регионе было эффективное руководство», – отметил замруководителя Ассамблеи народов Хабаровского края Владимир Бейк Ку Сен.

«Сегодня мы с оптимизмом смотрим на предстоящую работу с командой нового врио главы края Михаила Дегтярева в направлении реализации государственной политики», – подчеркнул собеседник.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с депутатом Госдумы от ЛДПР Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора. Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Зам полпреда в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил его правительству края.

«Любая партия представленная в российской Госдуме, и ЛДПР здесь не исключение, ставит своей целью, служить, работать на благо своих избирателей. Я, например, вообще беспартийный. Я за здравый смысл и плодотворное сотрудничество. Думаю, с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, у нас будут именно такие рабочие взаимоотношения», – выразил надежду Бейк Ку Сен.

«Президент страны уважает выбор жителей нашего региона, поэтому и произошло назначение именно представителя ЛДПР, – отметил в комментарии порталу URA.ru зампред Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. – Это свидетельствует о том, что здесь совершенно нет никакой политики. Если бы была политика, то врио губернатора был бы представителем какой-то иной политической силы. Теперь регион, как и прежде, возглавляет представитель ЛДПР».

По мнению политолога Марата Баширова, кандидатура Михаила Дегтярева, это удачный выбор со многих точек зрения. Эксперт отметил, что в первую очередь, это сигнал социально-политический. Президент России и его администрация показывают, что они слышат запрос населения Хабаровского края. Представительство ЛДПР в регионе очень серьезное, поэтому врио губернатора был назначен член именно этой партии, отметил Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«При этом Дегтярев политик достаточно яркий. Участвовал в выборах мэра Москвы, председательствовал в комитете Госдумы. И он молодой, ему 39 лет, он является представителем президентского кадрового резерва. Это очень важный аспект. В связи с этим, думаю, многие в Хабаровском крае будут удовлетворены этим назначением. А все остальное зависит от самого Дегтярева. Как он будет работать, что будет делать, какие совершит первые шаги, в том числе и кадровые», – поделился политолог.

Если на выборах губернатора люди голосовали за представителя ЛДПР, в Законодательное собрание края выбрали тоже достаточно много членов этой партии, это проявление народного доверия, продолжил Баширов. «Когда вы определяете нового временно исполняющего обязанности главы региона, вы должны слышать этот сигнал. Это та самая обратная связь, которая должна работать не только во время выборов», – отметил эксперт.

«В этом смысле, назначение Дегтярева говорит о том, что президент готов слышать избирателей не только раз в шесть лет, а каждый день. Тем более в таких критических ситуациях, когда губернатора арестовывают по криминальным обвинениям. И, тем не менее, президент не ставит во главу угла партийную принадлежность господина Фургала. Глава государства как бы говорит, что да, есть серьезные обвинения, но к партии они отношения не имеют. Это тоже важный сигнал, на мой взгляд», – заключил собеседник.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве. В частности, эксперты отмечали, что новый глава региона – не чужой для Хабаровска.

Жители края помнят Дегтярева по его участию в истории с местной жительницей, которая полгода искала свою семилетнюю дочь за рубежом, отстояла свои права в суде США и вернулась с ребенком в Хабаровск в феврале 2020 года. Как отмечала «Российская газета», хабаровчанка Олеся рассказала, что ее дочь похитил родной отец. Пытаясь вернуть ребенка в Россию, женщина обращалась в том числе к депутату Дегтяреву. 13 февраля мать и дочь увиделись впервые за долгое время, а 24 февраля они вместе вернулись в Хабаровск.