Путин пообещал «мощный и красивый» «Бессмертный полк» в 2021 году

Президент Владимир Путин считает правильным решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год.

«Как бы нам не хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», – сказал глава государства во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», передает ТАСС.

Глава государства прислушался к мнению лидеров общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», в том числе сопредседателя его центрального штаба, народного артиста СССР Василия Ланового, призвавшего провести полноценное шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2021 года.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» – предлагал ранее Лановой.

В свою очередь сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева говорила, что, как отметили руководители региональных отделений движения, проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. «Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», – подчеркивала она.

Как сообщил в понедельник источник ТАСС в руководстве движения, ООД «Бессмертный полк России» поддерживает решение президента Путина перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год.

«Поскольку инициатива изначально исходила от центрального штаба движения, нам очень приятно, что ее услышали. <…> Поскольку эта инициатива прозвучала, в любом случае это очень здорово, что нас слышат, потому что очень важно, чтобы здоровье людей было сохранено. В этом году очень сложная, непростая ситуация, и несмотря на то, что мы очень хотим, чтобы шествие состоялось, мы ни в коем случае не хотим, чтобы оно состоялось во вред здоровью людей», – сказал представитель движения.

Напомним, в этом году множество россиян приняли участие в памятных и торжественных мероприятиях, прошедших 9 мая, 22 и 24 июня. Так, 29 мая завершилось шествие «Бессмертного полка онлайн». Оно длилось 20 дней, за это время трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира. Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 млн раз. Среди участников акции было много молодежи – так, почти треть посетителей приложения «ВКонтакте» младше 21 года.

В акции «Окна Победы», по данным ВЦИОМ, приняли участие 26% россиян, а в акции «Бессмертный полк на балконах» – 20%. Социологи отмечали, что все перечисленные акции положительно оцениваются абсолютным большинством россиян.