Подведены итоги акции «Бессмертный полк онлайн»

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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Политическая жизнь адаптируется к коронавирусу

В Южной Корее люди с коронавирусом не смогли принять участие в выборахФото: Lee Young-ho/Sipa USA/Reuters
По всему миру страны начинают постепенно выходить из режима ограничений из-за коронавируса. Оживает и политическая жизнь. За время пандемии лишь в нескольких странах были проведены выборы, и как показывает зарубежный опыт, для их организации в условиях инфекционной угрозы могут быть полезны новые формы голосования. Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Трамп объявил войну социальным сетям

Война, которую президент США объявил Твиттеру, это война глубоко оскорбленного человека против тех, кто сжульничал, нахамил и поцарапал любимую игрушкуФото: Kevin Dietsch/Global Look Press
Многие эксперты считали, что у Дональда Трампа не хватит на это духу, но у него хватило. Президент США подписал указ, который снимает неприкосновенность с контента в социальных сетях и бросает вызов глобальным корпорациям. Это грозит стать одним из главных скандалов года. И хотя все понимают, что Трампом движет личная обида, цена вопроса велика − монополизация власти в Америке.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...
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              Подведены итоги акции «Бессмертный полк онлайн»

              29 мая 2020, 11:10

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Шествие «Бессмертного полка онлайн» завершилось. Оно длилось 20 дней, за это время трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира, сообщили организаторы акции.

              В сообщении на сайте «Бессмертного полка» приводятся слова сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Народного артиста СССР, Героя труда Василия Ланового. Он указал, что «главный смысл всего, что мы делаем – в человеческом единении», в непрерывности живой связи времен, «чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе».

              «То, как люди откликнулись на нашу акцию «Бессмертный полк онлайн» еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так», – добавил он.

              Организаторы акции отмечают, что «когда невозможность проведения традиционного шествия стала очевидной», в кратчайшие сроки было принято решение создать онлайн-версию «Бессмертного полка».

              «Силами партнеров ПАО Сбербанк и Mail.ru Group были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они помогли принять то колоссальное число заявок, которое было подано в проект – порядка 3 миллионов», – говорится на сайте.

              Анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров «Бессмертного полка» – Волонтеров Победы, а при увеличении потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений «Поисковое движение России», «Клубы исторической реконструкции России» и другие неравнодушные историки – всего было задействовано около 4 тыс. человек.

              «Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. Волонтеры Победы беспрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа. Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет.  СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается – в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма», – рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

              Более 190 тыс. анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку волонтерами-историками. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю «Бессмертного полка онлайн».

              «Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации и проведении онлайн-шествия – это была слаженная работа «Бессмертного полка» и его партнеров, разработавших онлайн-площадки для сбора анкет, волонтеров-модераторов, консультантов-историков, организаторов трансляции шествия. 9 мая ее увидели не только в интернете и прямых включениях в телеэфир, но и на медиафасадах – более 500 по всей России. В том числе это были многометровые экраны на стенах исторических зданий. Что касается Москвы, то здесь трансляция велась также на экранах поездов метро, наземного транспорта и электричек МЦК и МЦД – их было задействовано почти 20 тыс.», – рассказывает руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

              Трансляция почти три недели шла на сайтах «Бессмертного полка России», Международного «Бессмертного полка», в онлайн-кинотеатре «Okko», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях.

              «В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись на онлайн-шествие «Бессмертного полка». Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 млн раз. Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» загрузили более 2 млн анкет с информацией о родных. Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов. Среди участников акции было много молодежи – так, почти треть посетителей приложения «ВКонтакте» младше 21 года. Мы рады, что можем помочь людям погрузиться в живую историю войны и почтить память своих героев», – отметили в пресс-службе Mail.ru Group.

              Участники «Бессмертного полка онлайн» получили оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

              После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе «Банк Памяти». В личном кабинете можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах.

              По всем вопросам «Бессмертного полка онлайн» консультировали операторы горячей линии. По завершении онлайн-шествия она продолжит работу – консультацию специалиста о деятельности Бессмертного полка России можно будет получить в будни с 10.00 до 18.00 по московскому времени, в остальное время горячая линия работает в режиме автоинформатора, ее номер 8-800-20-1945-0.

              Напомним, из-за коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 мая в дистанционном формате. В День Победы платформа онлайн-шествия отразила несколько хакерских атак, в ходе которых злоумышленники размещали в анкетах фотографии нацистов: Адольфа Гитлера и других преступников, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Благодаря бдительности организаторов акции, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

              Также адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

              Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении Даниила Шестакова и Мухамеда Эль-Айюби, последний из которых является членом оппозиционного движения, уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию фото нацистов.

              Позднее президент Владимир Путин заявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» – 26 июля.

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