Сложнейший по логистике вывозной рейс доставил россиян в Москву из Африки

В Москве приземлился самолет, доставивший из Африки граждан России, которые не могли вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.

Самолет, на котором в Россию смогли вернуться более 100 человек, приземлился в аэропорту Шереметьево. В пути он пробыл 100 часов. Граждан России вывезли из шести африканских стран и Иордании, передает ТАСС.

Рейс оплатили спонсоры, которые, как сообщил МИД России, «откликнулись на просьбу» внешнеполитического ведомства.