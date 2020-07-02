Глава Амурской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

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2 июля, четверг  |  Последнее обновление — 19:49  |  vz.ru
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
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Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
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Очень трудно спорить с зеркалом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
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              Глава Амурской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

              2 июля 2020, 19:09

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              Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына провела прямой эфир в соцсетях вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым.

              Эфир был посвящен коронавирусу и снятию ограничений, сообщила Кислицына в своем телеграм-канале.

              Амурская область одним из первых в России столкнулась с коронавирусной инфекцией, поскольку является приграничной территорией, рассказал глава региона в эфире трансляции.

              Сейчас ситуация под контролем, удалось остановить рост заболеваемости. Сохраняется самоизоляция для граждан 65+, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Действуют ограничения в городах Свободный и Благовещенск.

              Индекс закрытости экономики региона составил всего 2%, это очень низкий показатель, отметил Орлов.

              В регионе инициированы широкие меры поддержки для малого и среднего бизнеса (налоговые льготы, субсидии на выплаты заработной платы работникам и услуги ЖКХ, цифровизация бизнеса).

              По национальным проектам в области происходит замена 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, строительство началось в июне. Орлов отметил, что это очень важный проект для области, поскольку помогает в большой степени решить проблему доступности медицинских услуг. Также планируется запуск мобильных пунктов, которые будут курсировать по сельской местности.

              Началось строительство нового моста через реку Зея, которое планируется закончить через 30 месяцев. В прошлом году завершены основные работы по возведению международного моста через реку Амур. Сейчас ведутся работы по созданию предмостовой зоны. Открытие движения через мост будет возможно только после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также в регионе началась реализация уникального проекта – канатной дороги между городами Благовещенск и Хэйхэ (КНР), планируемый срок завершения – 2021 год.

              В регионе реализуется большое количество социальных проектов, затрагивающих широкие слои населения: льготная ипотека, сельская ипотека, бесплатные обеды для школьников, «В будущее вместе». Все проекты направлены на решение важных и актуальных проблем области, заключил Орлов.

              Ранее глава Удмуртской республики Александр Бречалов в прямом эфире с Кислицыной разъяснил механизм работы правительственной горячей линии для медицинского персонала, отметив, что лично включен в решение проблем и вопросов врачей. До этого состоялся разговор с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.


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