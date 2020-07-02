На голосовании в Москве не зарегистрировали нарушений санитарных норм

В ходе голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации не было зарегистрировано ни одного нарушения мер санитарной безопасности, сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«В свою очередь хочу выразить большую благодарность всем голосующим, кто ответственно подошел к соблюдению мер. Были введены определенные требования Роспотребнадзором, это в том числе социальная дистанция. И все подошли с высокой ответственностью. Нарушений по части санитарных мер не было зарегистрировано ни нами, ни Роспотребнадзором», – цитирует Асафова агентство «Москва».

Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве 1 июля в 20.00.

ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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