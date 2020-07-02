Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, который накануне подал в отставку из-за «политического давления».

Соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента, передает РИА «Новости».

Также агентство LIGA.net со ссылкой на представителей крупных инвесткомпаний передает, что Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов после заявления об отставке Смолия.

До этого в банковских кругах сообщал, что Украина в среду разместила 12-летние еврооблигации объемом 1,75 млрд долларов с доходностью 7,3% годовых.

«Размещение отменили «по инициативе эмитента», – говорится в сообщении агентства.

Напомним, Яков Смолий подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении». Он был назначен главой НБУ еще при экс-президенте Петре Порошенко – в марте 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву.