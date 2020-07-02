Доктор Комаровский развеял миф о восстановлении зрения черникой

Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Комаровский рассказал в Instagram, что «в подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение».

По его словам, на зрение положительно влияют также хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда.

Вместе с тем вреда от употребления этих ягод нет, заключил медик.

Ранее Комаровский развеял миф о способе профилактики коронавируса.