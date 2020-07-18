Путин оценил насыщенность программы форума «Территория смыслов»

Президент России Владимир Путин отметил содержательную программу всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», открывшегося в Подмосковье в субботу, и пожелал успехов его участникам, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Владимир Путин отметил: «Искренне рад, что трудности, связанные с распространением эпидемии коронавируса, не смогли прервать замечательные традиции ваших летних встреч и сегодня Подмосковье, озеро Сенеж вновь становятся центром притяжения для талантливых, энергичных, нацеленных на профессиональное совершенствование и личностный рост юношей и девушек из многих регионов».

Российский лидер также указал на разнообразие и содержательность программы форума: «Вы сможете поучаствовать в интересных дискуссиях и мастер-классах, побывать на познавательных лекциях и обучающих семинарах, а главное – представить старшим товарищам и сверстникам свои проекты и получить реальную поддержку для их осуществления. И уверен, у вас обязательно найдется время для дружеского общения и культурной программы, занятий творчеством и спортом».

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей». Образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».