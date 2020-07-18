Во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter заподозрили хакеров из США и Британии

Группа хакеров, в том числе из США и Великобритании, причастна к совершенному в среду скоординированному взлому аккаунтов в Twitter, пишет газета The New York Times.

Издание сообщает, что его журналистам удалось установить связь с несколькими людьми, которые имеют отношение к произошедшему. Один из хакеров сказал, что ему еще нет 30 лет, а живет он на западном побережье США. Другому 19 лет, он находится в Англии, передает ТАСС.

Согласно версии газеты, ключевую роль во взломе сыграл хакер, известный под именем Кирк. Он, предположительно, получил доступ к внутренним системам компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, что позволило ему частично контролировать учетные записи многих известных людей и компаний.

Кирк заявлял другим хакерам, что является сотрудником Twitter, и они ему не поверили. Каких-либо подтверждений этого не приводится.

Напомним, в Twitter ряда крупных компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов.

Например, подобные сообщения появились в аккунтах основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber.

Как сообщили в службе поддержки соцсети, массовый взлом аккаунтов Twitter произошел из-за того, что хакеры воспользовались доступом нескольких сотрудников компании к ее внутренним системам.