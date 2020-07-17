Глава ДНР возложил на Киев ответственность за крушение малайзийского Boeing

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году и возложил ответственность за эту трагедию на украинские власти.

В пятницу Пушилин принял участие в траурном митинге, состоявшемся на месте падения обломков лайнера в день шестой годовщины его гибели, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Шестой год продолжается расследование, которое, увы, является политически ангажированным. Следствие, которое проходит в этот период, оно просто подводит под ту версию, которая была озвучена в первые два часа», – сказал он.

Глава ДНР подчеркнул, что «Киев пытается всеми возможными способами снять с себя вину, переложить ее на народное ополчение Донбасса, на Россию», однако «история расставит все по местам, и мы уверены, что рано или поздно общеизвестным станет виновник чудовищной катастрофы, чудовищной провокации, чудовищного военного преступления, совершенного киевскими властями».

Митинг прошел у мемориального камня, установленного в память о жертвах катастрофы в районе, где произошло падение обломков самолета. В нем приняли участие жители ДНР, который пришли к памятному знаку с портретами жертв трагедии, передает ТАСС.

У мемориала были установлены флаги 10 государств, граждане которых погибли в результате крушения самолета. В память о жертвах катастрофы к мемориалу возложили цветы, зажгли лампадки. Многие принесли детские игрушки в память о 80 детях, погибших при крушении самолета.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. В июне 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе.

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

Голландский эксперт Марике де Хун отмечала, что рассмотрение дела в суде может занять до пяти лет.