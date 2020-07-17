Стало известно о поступавших Фургалу предложениях покинуть Россию

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, зная о возобновлении следственных действий, якобы встречался в Москве с членом ОПГ Андреем Кареповым, который, по версии следствия, является фактическим организатором предъявляемых Фургалу убийств. Тот предлагал губернатору покинуть Россию, сообщают СМИ.

Фургал тайно встречался с Кареповым в Москве, одна из встреч, которая оказалась запечатлена на фото, состоялась осенью 2019 года. Через некоторое время Карепов был задержан, сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что Карепов неоднократно предлагал губернатору Хабаровского края покинуть Россию, пока ситуация не улучшится.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что одним из приближенных Фургала считается Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Госдумы. В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с «тимофеевскими» – местной преступной группировкой.

«Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники. Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний», – заявляли в Следственном комитете.

По информации «Росбалта», Карепов был посредником между Фургалом и киллерами.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.