В Минобороны объяснили стремление США выйти из Договора по открытому небу

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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньгиФото: кадр из видео
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...
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Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
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              В Минобороны объяснили стремление США выйти из Договора по открытому небу

              17 июля 2020, 01:59

              Текст: Антон Никитин

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              Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью «Красной звезде» объяснили стремление США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

              «Первая [причина]. Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы», – приводит слова Рыжкова ТАСС.

              Вторая причина, по мнению начальника центра – нежелание Вашингтона допускать инспекцию территории Соединенных Штатов, поскольку преимущества российской стороны в получении информации выросли.

              Он напомнил, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года. Тогда представители США «отказались подписывать отчет о допуске нашего самолета к выполнению полетов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона». При этом американцы «не удосужились найти какой-нибудь предлог для оправдания своих действий», напомнил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

              По словам начальника российского центра, уже в то время несколько конгрессменов от демократической и республиканской партий обратились к тогдашнему президенту Бараку Обаме с призывом «не дать русским исследовать территорию США при помощи нового шпионского оборудования». Авторы обращения однозначно давали понять, что в интересах США было бы вообще рассмотреть вопрос о выходе из соглашения.

              «Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на шесть-семь лет», – отметил Рыжков.

              Тем не менее через восемь месяцев американские специалисты были вынуждены признать итоги освидетельствования российского самолета для выполнения полетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу, добавил начальник центра.

              Ранее Россия предупредила об угрозе существования Договора по открытому небу.

              Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

              Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.

              Россия, в свою очередь, объявила о намерении «полностью следовать всем правам и обязательствам» в рамках договора, пока соглашение остается в силе. В Москве также предупредили о наличии плана «Б» на случай окончательного выхода США из ДОН.

              Кроме того, Москва пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН.

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