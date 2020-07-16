Песков оценил действия правоохранителей на несанкционированной акции в Москве

Действия правоохранителей на несанкционированной акции в Москве нельзя назвать перекосом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос являются ли перекосом действия правоохранительных органов на акции в Москве, Песков ответил, что «не может так назвать подобные действия, это могут комментировать только правоохранители», передает РИА «Новости».

«Безусловно, и законы должны обеспечиваться во всех регионах одинаково, и права граждан должны обеспечиваться совершенно одинаково. Это абсолютная аксиома», – уточнил он.

Также Песков отказался комментировать тот факт, что на несогласованных акциях в Москве полиция людей задерживает, а в Санкт-Петербурге и ранее в Хабаровске – нет.

«Опять не по адресу вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что на него могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей», – сказал Песков.

Также он отметил, что перекрывать улицы противозаконно, «это очевидно».

В среду несколько десятков человек были задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы. Сотрудники полиции просили митингующих не мешать проходу граждан и разойтись, но часть собравшихся попыталась перекрыть движение транспорта.