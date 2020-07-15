Полиция задержала участников несанкционированной акции в центре Москвы

Несколько десятков человек задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы. Сотрудники полиции просили митингующих не мешать проходу граждан и разойтись, но часть собравшихся попыталась перекрыть движение транспорта.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время несанкционированная акция сторонников оппозиции против внесения поправок в Конституцию на Пушкинской площади завершилась. Задержаны порядка 70 человек, на них будут составлены протоколы.

Сотрудники правоохранительных органов действовали корректно. Сначала неоднократно предупреждали участников мероприятия о его незаконности и просили покинуть проезжую часть, однако оппозиционеры продолжили несанкционированную акцию.



Некоторые протестующие открыто провоцировали полицию или призывали к перекрытию дорог. Несколько человек попытались лечь на проезжую часть, чтобы парализовать движение и отказывались уходить, несмотря на просьбы полиции.