Прокуратура потребовала закрыть пляж в Челябинске из-за антисанитарии

Природоохранная прокуратура требует приостановить работу частного пляжа «Каспийский берег», одного из самых массовых в Челябинске, где выявлены многочисленные нарушения.

«В отношении ИП Джаббарова И.С. возбуждены три административных дела, в суд направлен иск о приостановке работы до устранения замечаний», – передает Ura.ru сообщение прокуратуры области.

Уточняется, что на пляже нет специального пирса к забору воды для машин МЧС на случай пожара и не оборудован пожарный щит. Более того, сточные воды от кафе идут прямо в Шершневское водохранилище, на берегу которого находится пляж.

В работе кафе тоже выявлены многочисленные нарушения.

«На стенах пятна жира, пыль, слой грязи, паутина в углах, в холодильном оборудовании внутренние стенки и полки покрыты пылью и пятнами, технологическое оборудование в пыли и подтеках. Личные медицинские книжки персонала на момент осмотра не представлены. В производственном помещении насекомые (мухи)», – говорится в актах Роспотребнадзора.

Кроме того, проверка выявила просроченные продукты, а также нет дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, что особенно актуально во время распространения коронавируса.

Ближайшее заседание состоится 26 августа.

Напомним, в Челябинской области продлили режим карантина в регионе, который должен был истечь 12 июля, еще на две недели. При этом стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка позволила снять ряд ограничений.