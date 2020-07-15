Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду снижался на 5 копеек – до 70,82 рубля, курс евро вырос на 2 копейки – до 80,77 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 43,12 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».