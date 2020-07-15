Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

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15 июля, среда  |  Последнее обновление — 10:51  |  vz.ru
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
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Лукашенко лишает себя аргумента в спорах с Москвой

Белорусский лидер наверняка уже празднует победу на очередных президентских выборахФото: REUTERS/Maxim Shemetov
Белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты Белоруссии. Там оказался Александр Лукашенко и еще несколько спойлеров. Более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами – в том числе из-за «сотрудничества с Россией». Означает ли это, что Лукашенко уже может считать себя победителем выборов? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Белым предложено каяться просто потому что они белые. И мужчины тоже должны покаяться якобы из-за врожденной мужской привилегии. Это пока еще не про нас. Мы у себя наблюдаем лишь зарницы, и они публику скорее потешают, чем настораживают. Подробности...

Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...

Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...
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    Главным врагом Лукашенко стал он сам

    Поляки выбрали русофобию

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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

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          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

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          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
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              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?

              Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

              15 июля 2020, 10:16

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду снижался на 5 копеек – до 70,82 рубля, курс евро вырос на 2 копейки – до 80,77 рубля.

              Стоимость нефти утром выросла до 43,12 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости»


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