В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предложил выплачивать гражданам, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.

В тексте обращения Власов напомнил, что на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом гражданин, который приобрел некачественный продукт и, выявив нарушение, обратился в контролирующие органы, может рассчитывать на моральную компенсацию лишь через суд, отмечается в письме.

По словам Власова, практика показывает, что в такой ситуации граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин) на половину его суммы», – передает RT текст обращения.

Парламентарий также добавил, что благодаря такому экономическому стимулу в стране повысится общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.

Напомним, в октябре Минпромторг России разработал законопроект, который позволит торговым сетям отправлять нереализованные продукты на переработку.