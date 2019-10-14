Просроченные продукты в России предложили отправлять на переработку

Минпромторг России разработал законопроект, который позволит торговым сетям отправлять нереализованные продукты на переработку, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Главная задача ресурсосбережения – снижение объема образования отходов. Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами», – рассказал «Известиям» Евтухов.

По его словам, из непроданных продуктов планируется, в частности, производить корма для животных и удобрения.

В пресс-службе Минпромторга не уточнили, одобрен ли уже этот законопроект правительством. Если инициатива будет принята, это поможет решить множество проблем, связанных с утилизацией и использованием продукции с истекшим сроком годности.

Согласно действующим правилам, «просрочка» считается опасной продукцией, использовать её в качестве сырья для производства других товаров запрещено, пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным организации, крупные торговые сети ежегодно отправляют на свалку порядка 700 тыс. тонн нераспроданных продуктов.

Ранее сообщалось, что ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения.