Продукты с истекающим сроком годности собрались отдавать на благотворительность

Ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения, сообщил член комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров.

Бобров в комментарии РИА «Новости» отметил, что такие продукты можно передавать не только на благотворительность, но и в больницы, поликлиники, хосписы.

Он призвал уточнить санитарно-гигиенические правила, чтобы исключить из такой продажи продукты, находящиеся в зоне риска. «Нужно формулировки уточнить, чтобы у сети ретейлеров проблем не возникало. Где-то они это делают и к ним не придираются, где-то делают – и придираются», – добавил член СПЧ.

Бобров подчеркнул, что если реализовать такую возможность, расходы на содержание стариков, инвалидов и бездомных будут сокращены. К тому же, станет меньше отходов, которые будут направляться на переработку или уничтожение.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и Минприроды направили в экологическую комиссию Совета по правам человека при президенте (СПЧ) предложения о сокращении образования отходов, среди которых назван запрет на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления.

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