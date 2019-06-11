Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Роспотребнадзор и Минприроды направили в экологическую комиссию Совета по правам человека при президенте (СПЧ) предложения о сокращении образования отходов, среди которых назван запрет на уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления.

«Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», – сказано в предложениях Роспотребнадзора на сайте СПЧ.

Также ведомство предлагает обеспечить поддержку порядка использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Помимо этого, Роспотребнадзор выступает за поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов вплоть до полного его запрета, стимулирование производства и использования многоразовой упаковки и биоразлагаемой тары.

Отмечается, что Минприроды поддерживает запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. При этом ведомство отметило, что в условиях рыночной экономики этот запрет должен быть достаточно обоснован с учетом экономических последствий.

В начале мая глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал о подготовке запрета на продажу одноразовой посуды из пластика.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда Россия будет готова к запрету пластиковой продукции.