Власти Греции подверглись критике за «тайную дипломатию» с Турцией

Правительство Греции подверглось критике за секретные переговоры с Турцией на фоне превращения собора Святой Софии в мечеть, сообщают СМИ.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о встрече в Берлине. По его словам, «состоялись трехсторонние переговоры Германия – Греция – Турция». Анкару на переговорах представляли пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и сотрудники МИДа, Грецию – глава дипломатического офиса премьера Греции Элени Сурани, Германию – советник по внешней политике канцлера Ян Хеккер, передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.

Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что встреча состоялась «в связи с саммитом глав стран ЕС», Турцию пригласила немецкая сторона. Как заявили источники, в ЕС «позиции Греции приняты, а турецкая сторона призвана к деэскалации провокационных действий».

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что эту встречу не следует считать переговорами. Он пояснил, что «председательство Германии имеет право запрашивать любые разъяснения у любого государства-члена», но Турции «придется постараться», чтобы «представить это как диалог». Он считает, что Анкара пытается «избавиться от возможности введения санкций».

Однако militaire.gr пишет про «апофеоз тайной дипломатии и наивность греческого правительства».

Греческая оппозиция потребовала от правительства информации о переговорах и разъяснений. В заявлении Коалиции радикальных левых СИРИЗА говорится, что о таких встречах оппозицию должны информировать власти Греции, а не глава МИД Турции.

Движение перемен КИНАЛ также назвало немыслимым то, что в Греции узнают о трехсторонней встрече в Берлине «из утечек и сообщений турецкой стороны». Кабмин предупредили, что «секретная дипломатия превращается в многие неприятности».

Напомним, госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

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