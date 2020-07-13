В Польше объявили о победе Дуды на выборах

Нынешний президент Польши Анджей Дуда переизбран главой государства на второй срок, сообщила Государственная избирательная комиссия республики по итогам обработки всех бюллетеней.

Дуда одержал победу с результатом 51,03% голосов. Его конкурент от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Гражданская платформа» – мэр Варшавы Рафал Тшасковский – завоевал 48,97% голосов, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД предполагала, что президентом Польши останется Дуда. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля – национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть.

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