Россия отменила карантин для прибывающих из-за границы

Обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Россию с 15 июля отменяется, необходим документ с отрицательным тестом на COVID-19, говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

В документе также сказано, что прибывшим в Россию без документа с отрицательным результатом на COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест.

«Иностранным гражданам: при пересечении государственной границы РФ информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 с предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии)», – передает РИА «Новости» текст документа.

10 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 июля начинает возобновление международного авиасообщения. По ее словам, полеты будут разрешены только в те страны, где рост числа инфицированных коронавирусом не превышает 1% в среднем в сутки. Она добавила, что въезжающие в Россию иностранцы будут обязаны пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия.