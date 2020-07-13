В ЕАО откроется первая модельная библиотека

Библиотека-филиал № 4 в Биробиджане будет модернизирована в рамках нацпроекта «Культура» и станет первой модельной библиотекой в Еврейской автономной области. Открытие филиала намечено на 1 октября.

«Вновь созданная модельная библиотека-филиал № 4 станет в отдаленном районе Биробиджан-2 социокультурным центром, оснащенным современной мебелью и оборудованием, с новейшим компьютерным оборудованием, высокоскоростным интернетом, бесплатным доступом к фонду электронных ресурсов. Фонд библиотеки пополнится новыми книгами, подборками газет и журналов», – говорится в сообщении агентства ЕАОMedia.

Помимо этого, в библиотеке откроется зона настольных игр, будут проводиться выставки и встречи с интересными людьми. На модернизацию библиотеки из федерального бюджета выделено 5 млн рублей.

Модельные библиотеки представляют собой многофункциональные центры культурного развития, оснащенные современным мультимедийным оборудованием, скоростным интернетом с доступом к информационным ресурсам. В рамках национального проекта «Культура» запланирована модернизация 110 муниципальных библиотек в год. Всего к концу проекта (2024 год) будет модернизировано не менее 684 муниципальных библиотек.

Ранее Нижегородская область в рамках нацпроекта получила 20 млн рублей на модельные библиотеки.