Нижегородская область в рамках нацпроекта получила 20 млн рублей на модельные библиотеки

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:39  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
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Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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    Российские особенности коронавируса

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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Нижегородская область в рамках нацпроекта получила 20 млн рублей на модельные библиотеки

                 7 апреля 2020, 16:28
              Фото: новаябиблиотека.рф
              Текст: Антон Никитин

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              В Нижегородской области 20 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», потратят на создание модельных библиотек.

              Средства поступили в регион в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Они будут направлены на модернизацию центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской и Решетихинской поселковой библиотек в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, сообщает портал «Нижегородская правда».

              Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность реализации мероприятий национальных проектов.

              «Сейчас необходимо максимально подготовиться к воплощению планов в жизнь и там, где возможно, начать работу. Библиотеки сегодня являются важнейшими центрами жизни в небольших населенных пунктах. Важно, чтобы после снятия всех ограничений они смогли предложить своим посетителям что-то новое и интересное», – отметил Глеб Никитин.

              «Национальные проекты уже в первый год реализации позволили сделать немало полезных вещей, востребованных в период санитарных ограничений. В частности, это касается цифровизации различных сфер жизни. Обязательно будем продолжать эту работу», – добавил губернатор.

              Центральная библиотека муниципального учреждения культуры «Пильнинская районная централизованная библиотечная система» готовит помещение для проведения капитального ремонта.

              Объявлен аукцион на поставку мебели и внутреннюю отделку за счет федеральных средств. Аукцион на капитальный ремонт будет объявлен позднее. На проведение капитального ремонта выделены дополнительные 4,8 млн рублей за счет областного и около 1,2 млн рублей за счет местного бюджетов. 1 млн рублей из выделенных за счет федерального бюджета 10 млн рублей пойдет на приобретение литературы, уже заключены договоры на поставку. Кроме 5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, на капитальный ремонт Катунской сельской библиотеки г. о. г. Чкаловск выделено 2,3 млн рублей из областного и 1,2 млн рублей местного бюджетов. Также идет процесс обработки заявок поставщиков мебели, интерактивного и компьютерного оборудования.

              Кроме того, в I квартале 2020 года на сумму 437,5 тысяч рублей были приобретены книги, до введения режима самоизоляции начался процесс их обработки. На модернизацию Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района также поступили средства из федерального бюджета на сумму 5 млн рублей. Из них подтверждена смета на ремонт в сумме 1,7 млн рублей. Дополнительно на проведение капитального ремонта выделены 740 тысяч рублей областного и 185 тысяч рублей местного бюджетов, из которых 482 тысячи рублей пойдут на установку окон и входной группы.

              Кроме того, заключены договоры на поставку оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, готовятся документы на рабочую комиссию по покупке мебели и на проведение аукциона по изготовлению мебели по индивидуальному заказу. Также ведется доработка договора на поставку оргтехники и мультимедийного оборудования, заключены договоры на поставку 3129 книг. В библиотеке своими силами отремонтировали книгохранилище: сделали стеллажи вдоль стены, большую часть фонда перенесли, продолжается процесс списания книг.

              Модернизация библиотек направлена не только на создание комфортной среды путем переоснащения и переоборудования помещений, но подразумевает и повышение уровня образования сотрудников: два библиотекаря проходят дистанционное обучение в Российской государственной библиотеке. Выполнение всех работ планируется до конца сентября 2020 года.


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