Путин заявил о сохранении ориентиров нацпроектов

Ориентиры национальных проектов в долгосрочной перспективе остались неизменны, несмотря на текущие трудности в экономике, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он предложил обсудить актуализацию поставленных задач с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев.

«Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», – передает ТАСС слова Путина.

Глава государства также заявил, что ориентиры в социальном развитии страны не должны быть размытыми и непонятными для граждан.

Кроме того, он предложил определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.

«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», – сказал глава государства.

Путин обозначил основные блоки задач, каждый из которых, по его словам, призван сформировать современную среду для жизни российских семей и для развития человека.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.

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