МИД назвал превращение Святой Софии в мечеть внутренним делом Турции

Решение Турции сделать мечеть из собора Святой Софии является внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, обратив внимание на значение этого объекта с точки зрения мировой культуры и цивилизации.

«Вы знаете о том широком общественном резонансе, который получил этот вопрос и в нашей стране, и за ее пределами. В целом мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться. Вместе с тем обращаем внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации», – передает РИА «Новости» слова Вершинина.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.

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