Эрдоган назвал дату начала мусульманских богослужений в соборе Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют начать с 24 июля мусульманские богослужения в соборе Святой Софии.

По его словам, вход в Айя-Софию будет бесплатным для всех, в том числе иностранцев и представителей других религий, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора.

Сенатор Олег Морозов отмечал, что придание статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.

В ЮНЕСКО заявили, что «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога, отметили в организации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

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