Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке с бразильцем Жозе Альдо в Абу-Даби завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде, передает ТАСС.

Ян дебютировал в организации в июне 2018 года. Теперь на его счету семь побед в промоушене.

Чемпионский титул в легчайшем весе стал вакантным после завершения карьеры Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе принял такое решение в мае 2020 года. На турнире UFC 249 он победил Доминика Круза нокаутом во втором раунде, а после поединка заявил о завершении профессиональной карьеры.

Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян, титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов, который удерживает пояс с апреля 2018 года, когда он победил американца Эла Яквинту.

Россия на данный момент находится на втором месте по количеству действующих обладателей чемпионских поясов. Лидируют в рейтинге США, имеющие сразу три действующих обладателя титула – это Джон Джонс в полутяжелой весовой категории, американец хорватского происхождения Стипе Миочич, выступающий в тяжелом весе, и нигериец Камару Усман, имеющий паспорт США. По одному чемпиону имеют Австралия – Алекс Волкановски (полулегкий вес), Новая Зеландия – Исраэль Адесанья (средний), Бразилия – Аманда Нуньес (в двух женских весовых категориях – легкой и легчайшей), Киргизия – Валентина Шевченко (наилегчайшая).

Всего в активе Яна теперь 15 побед и одно поражение в ММА. На счету 33-летнего Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и семь поражений.

Напомним, 25 декабря 2019 года российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил тройку сильнейших бойцов ММА десятилетия по версии американского телеканала ESPN.