Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что одобряет решение рэп-исполнителя Канье Уэста претендовать на пост президента США.

«Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас», – заявил Трамп в эфире телеканала Fox News, комментируя высказывания Уэста о намерении участвовать в президентской гонке. «Он очень хороший парень, мы с ним замечательно ладим. Думаю, в итоге он будет поддерживать нас», – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава американской администрации также призвал «остановить радикалов из числа левых».

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США.

В августе 2015 года Уэст уже заявлял о намерении баллотироваться в президенты США. Позже исполнитель признался, что не принимал участия в голосовании во время проведения американских президентских выборов, однако, если бы это всё же произошло, то он отдал бы свой голос за Дональда Трампа. Позднее Трамп поблагодарил рэпера за поддержку.

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