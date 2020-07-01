ЦИК собралась расширить применение электронного голосования на выборах

Центральная избирательная комиссия России будет работать над тем, чтобы расширить применение на выборах электронного голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Граждане звонили, писали, обращались о возможности проголосовать дистанционно. То есть это нам общенародное задание, наказ такой, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности, чтобы наряду с традиционными видами голосования наши граждане не только в Москве и в Нижегородской области, но и в других регионах могли голосовать онлайн», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, дистанционное голосование во время плебисцита оказалось как никогда востребованным.

Памфилова отметила, что жалоб при голосовании по Конституции, которые потребовали бы рассмотрения ЦИК, так и не поступило. По ее словам, очень мало случаев нарушений на голосовании, в ЦИК «знают о четырех».

Она пообещала, что ЦИК примет меры по недопущению случаев двойного голосования.

«Ни один из «двойников» не проскочит», – заявила глава ЦИК.

Памфилова также добавила, что итоги голосования по Конституции подсчитаны уже в шести регионах.

Общая явка после закрытия участков в России достигла 65%. Памфилова считает ее «очень достойной».

Голосование по поправкам в России завершилось. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».