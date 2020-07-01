Опубликованы первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

За принятие поправок в Конституцию в ходе общероссийского голосования, которое проходит с 25 июня и завершится в среду, 1 июля, проголосовали 72,92%, свидетельствуют первые данные Центральной избирательной комиссии России. К настоящему времени обработано 0,79% протоколов.

После обработки 1% протоколов доля голосов «за» выросла до 74,18%, «против» – 24,69%, передает РИА «Новости».

В частности, за поправки проголосовали 83,09% жителей Чукотки, против 15,75%.

Кроме того, за принятие поправок в конституцию проголосовали 74,02% жителей Сахалинской области, против – 24,66%.

После обработки 1,09% протоколов за принятие поправок в Конституцию проголосовали 80,24% жителей ЕАО, против – 19,05%.

После обработки 0,94% протоколов за поправки проголосовали 82,87% жителей Иркутской области, против высказались 16,48%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Голосование проходит при высокой явке. К 14.35 мск явка по всей стране превысила 60%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее отметил, что явка на голосовании уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году. Он напомнил, что тогда в голосовании участвовали чуть более 54% избирателей.

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