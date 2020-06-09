Эксперт: Поправки к Конституции сделают индустриальное развитие России экологически более ответственным

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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
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          • Решение поспешное

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              Эксперт: Поправки к Конституции сделают индустриальное развитие России экологически более ответственным

              9 июня 2020, 21:50

              Текст: Андрей Самохин

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              Принятие «зеленых» поправок в Конституцию позволит запретить строительство в России неэкологичных промышленных объектов. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эколог Алексей Тарасов, комментируя подготовку к голосованию по изменениям в Основной закон. Вместе с этим он считает вредным и набравший популярность в мире нездоровый экологический активизм.

              Поправка к статье 114, которую уже успели прозвать «экологической» написана хорошо, но в случае ее принятия сразу встанет вопрос ее практического применения, отмечает заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики МГУ Алексей Тарасов.

              «Дело же в деталях! С научной точки зрения, далеко не все те проблемы, которые в обществе, в прессе обсуждаются как экологические, несут такой уж большой вред, как это часто описывают. Где-то в нашей стране, как и в мире, кстати, имеет место нездоровый экологический активизм, а где-то культивируется потребительское использование природы. И то, и другое – зло в разной степени, поэтому нужна сбалансированность», – сказал Тарасов.

              кроме того, некоторые «зеленые» активисты призывают к созданию особой экологической полиции. Но Тарасов считает такую структуру избыточной. «Есть законодательная база – ее и надо совершенствовать. Например, это законодательство о строительстве промышленных объектов, чтобы невозможно было построить неэкологичный объект. Если поправки в Конституцию в итоге приведут к тому, что индустриальное развитие России будет проходить более осознанно, экологически ответственно – это хорошо», – заявил эксперт. 

              Как писала газета ВЗГЛЯД, поправка в статью 114 Конституции, которая в ряду других вынесена на голосование 1 июля, расширяет круг обязанностей кабинета министров. Там указано, что правительство России «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным». Таким образом, любые действия, направленные против природы, объявляются антиконституционными.

              Напомним также, чтов понедельник ВЦИОМ представил данные опроса россиян, показывающие их оценку экологической обстановки в месте их проживания, а также ситуацию с организацией сбора и вывоза мусора. Оказалось, что две трети россиян оценивают ситуацию с экологией в их регионе как благополучную. Организация сбора и вывоза бытовых отходов устраивает также две трети наших соотечественников. О том, что за последний год в их месте проживания ситуация со сбором и вывозом мусора улучшилась, сообщает 41% россиян. Считают, что за год ситуация не изменилась, 43% жителей нашей страны. Об ухудшении в данной сфере, сообщают 13% наших соотечественников.

              Член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, член Общественной палаты, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков говорит, что результаты опроса ВЦИОМ его не удивляют. «Отношение к экологическим проблемам своей местности у людей всегда делилось примерно пополам: кому-то кажется, что все нормально, другим – что все плохо. Кроме того, ситуация с экологией у нас по регионам очень неравномерная и ее в любом случае надо выправлять», – сказал Бурлаков газете ВЗГЛЯД.

              «Сейчас в регионах вывезти машину со строительном  мусором на полигон стоит в среднем около четырех тысяч рублей. А штраф за незаконную  свалку этого же мусора обойдется всего в одну-две тысячи. Эти вопиющие диспропорции должны быть устранены, – требует Бурлаков. – И наказание должно быть действенным, – скажем, вплоть до конфискации автомашины».

              «Конечно, «экологическая»  поправка поможет коренным образом улучшить ситуацию с защитой окружающей среды у нас в стране. Однако многие россияне, которые писали мне и благодарили за активное участие в подготовке конституционной  поправки, и при этом убедительно просили довести дело до конца – добиться поправок в законодательство, ужесточающих наказание для тех, кто разрушает природу», – сообщил Бурлаков. 

              Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты. Во встрече участвовал и Бурлаков.

              «Когда на прошлой неделе у нас была видеоконференция с президентом, в День эколога, я предложил: после голосования по поправкам 1 июля создать рабочую группу для  доработки законодательства о защите природы, причем с двух сторон – «и с карательной, и с поощрительной» . С одной стороны, нарушители закона должны хорошо понимать неотвратимость наказания, а с другой – чтобы люди знали, что их добрые  дела: посадка деревьев, расчистка водоемов, помощь животным будут замечены государством и по достоинству оценены», – пояснил он, напомнив, что президент согласился с идеей создания такой рабочей группы.

              По мнению Бурлакова, группа должна рассматривать предложения, поступающие от всех соотечественников, заинтересованных в сохранении флоры и фауны страны.


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