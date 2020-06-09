Эксперт: Поправки к Конституции сделают индустриальное развитие России экологически более ответственным

Принятие «зеленых» поправок в Конституцию позволит запретить строительство в России неэкологичных промышленных объектов. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эколог Алексей Тарасов, комментируя подготовку к голосованию по изменениям в Основной закон. Вместе с этим он считает вредным и набравший популярность в мире нездоровый экологический активизм.

Поправка к статье 114, которую уже успели прозвать «экологической» написана хорошо, но в случае ее принятия сразу встанет вопрос ее практического применения, отмечает заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики МГУ Алексей Тарасов.

«Дело же в деталях! С научной точки зрения, далеко не все те проблемы, которые в обществе, в прессе обсуждаются как экологические, несут такой уж большой вред, как это часто описывают. Где-то в нашей стране, как и в мире, кстати, имеет место нездоровый экологический активизм, а где-то культивируется потребительское использование природы. И то, и другое – зло в разной степени, поэтому нужна сбалансированность», – сказал Тарасов.

кроме того, некоторые «зеленые» активисты призывают к созданию особой экологической полиции. Но Тарасов считает такую структуру избыточной. «Есть законодательная база – ее и надо совершенствовать. Например, это законодательство о строительстве промышленных объектов, чтобы невозможно было построить неэкологичный объект. Если поправки в Конституцию в итоге приведут к тому, что индустриальное развитие России будет проходить более осознанно, экологически ответственно – это хорошо», – заявил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поправка в статью 114 Конституции, которая в ряду других вынесена на голосование 1 июля, расширяет круг обязанностей кабинета министров. Там указано, что правительство России «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным». Таким образом, любые действия, направленные против природы, объявляются антиконституционными.

Напомним также, чтов понедельник ВЦИОМ представил данные опроса россиян, показывающие их оценку экологической обстановки в месте их проживания, а также ситуацию с организацией сбора и вывоза мусора. Оказалось, что две трети россиян оценивают ситуацию с экологией в их регионе как благополучную. Организация сбора и вывоза бытовых отходов устраивает также две трети наших соотечественников. О том, что за последний год в их месте проживания ситуация со сбором и вывозом мусора улучшилась, сообщает 41% россиян. Считают, что за год ситуация не изменилась, 43% жителей нашей страны. Об ухудшении в данной сфере, сообщают 13% наших соотечественников.

Член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, член Общественной палаты, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков говорит, что результаты опроса ВЦИОМ его не удивляют. «Отношение к экологическим проблемам своей местности у людей всегда делилось примерно пополам: кому-то кажется, что все нормально, другим – что все плохо. Кроме того, ситуация с экологией у нас по регионам очень неравномерная и ее в любом случае надо выправлять», – сказал Бурлаков газете ВЗГЛЯД.

«Сейчас в регионах вывезти машину со строительном мусором на полигон стоит в среднем около четырех тысяч рублей. А штраф за незаконную свалку этого же мусора обойдется всего в одну-две тысячи. Эти вопиющие диспропорции должны быть устранены, – требует Бурлаков. – И наказание должно быть действенным, – скажем, вплоть до конфискации автомашины».

«Конечно, «экологическая» поправка поможет коренным образом улучшить ситуацию с защитой окружающей среды у нас в стране. Однако многие россияне, которые писали мне и благодарили за активное участие в подготовке конституционной поправки, и при этом убедительно просили довести дело до конца – добиться поправок в законодательство, ужесточающих наказание для тех, кто разрушает природу», – сообщил Бурлаков.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты. Во встрече участвовал и Бурлаков.

«Когда на прошлой неделе у нас была видеоконференция с президентом, в День эколога, я предложил: после голосования по поправкам 1 июля создать рабочую группу для доработки законодательства о защите природы, причем с двух сторон – «и с карательной, и с поощрительной» . С одной стороны, нарушители закона должны хорошо понимать неотвратимость наказания, а с другой – чтобы люди знали, что их добрые дела: посадка деревьев, расчистка водоемов, помощь животным будут замечены государством и по достоинству оценены», – пояснил он, напомнив, что президент согласился с идеей создания такой рабочей группы.

По мнению Бурлакова, группа должна рассматривать предложения, поступающие от всех соотечественников, заинтересованных в сохранении флоры и фауны страны.