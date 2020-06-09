В Дании призвали наладить сотрудничество с Россией по Арктике

Датский институт международных исследований опубликовал доклад с рекомендациями по Арктике, где в первую очередь советует расширять диалог с Россией, а также пригласить ее в новую арктическую организацию, пишет датское издание Berlingske.

Дания, Гренландия и Фарерские острова хотят разработать новую арктическую стратегию, чтобы ослабить давление сверхдержав. Министерство иностранных дел попросило Датский институт международных исследований проанализировать проблемы безопасности в Арктике и оценить риски для страны, цитирует статью «ИноСМИ».

В числе основных рекомендаций в докладе указаны: улучшение диалога с Россией, создание форума для обсуждения вопросов безопасности в Арктике и уточнение «красных линий» внутри Объединенного королевства Дании насчет иностранных инвестиций в Арктику.

Отмечается, что США, скорее всего, не подержат идею сотрудничества с Россией, а Дания крепко держится за сотрудничество с американцами.

По словам старшего научного сотрудника института Миккеля Рунге Олесена, арктический регион оказался под особым давлением в результате с изменения климата и отступлением льда, что привело к появлению новых возможностей для маршрутов плавания, добычи природных ресурсов и других видов экономической деятельности.

«Все это придало региону особое стратегическое и экономическое значение – не в последнюю очередь для арктических сверхдержав России и США и самопровозглашенной «околоарктической» сверхдержавы Китая. В то же время растущее соперничество сверхдержав оставило свой след и повлияло на диалог и сотрудничество в регионе», – сказано в документе.

В рекомендациях института больше всего вопросов вызывает форум по вопросам безопасности, так как Дания и другие четыре арктических государства – США, Канада, Норвегия и Россия – ранее старались военные вопросы в Арктике не заострять.

Автор материала Кристиан Моуритсен подчеркивает, что «появление такого форума чревато чрезмерным вниманием к этому вопросу, в результате чего ситуация может выйти из-под контроля».

По мнению Олесена, к форуму должна присоединиться Россия, чтобы диалог между основными державами не прекращался. При этом вопрос об участии Китая вызывает сомнения. В Арктическом совете Китай имеет статус наблюдателя.

В статье приводятся основные рекомендации по арктическому взаимодействию.

«Продвигать диалог между Россией и другими арктическими государствами наряду с общим подходом Объединенного Королевства и Запада к России после украинского кризиса», – говорится в документе.

«Работать над созданием нового форума для обсуждения политики безопасности с участием арктических государств; Продолжать и укреплять нынешний курс на более широкое участие и обмен информацией между Данией, Гренландией и Фарерскими островами по вопросам внешней политики и политики безопасности; Усилить диалог по установлению общих «красных линий» внутри Объединенного королевства в отношении иностранных инвестиций в Арктике и Северной Атлантике», – сказано в рекомендациях.

Напомним, 5 марта президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года.

Минвостокразвития России начало разработку новой государственной программы социально-экономического развития Арктики, ее подготовят до конца июня, сообщили в министерстве. Так, предлагается либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив к работе как российские, так и иностранные компании.

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