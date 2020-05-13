В России начата разработка новой госпрограммы развития Арктики

Минвостокразвития начало разработку новой государственной программы социально-экономического развития Арктики, ее подготовят до конца июня, сообщили в министерстве.

«Минвостокразвития России приступило к разработке новой государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны России. Документ планируется подготовить до конца июня», – передает ТАСС сообщение министерства.

5 марта президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года.