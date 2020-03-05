Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в Арктике до 2035 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Основными приоритетами России в Арктике, согласно указу, являются обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны; сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства; обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны Российской Федерации; развитие Арктической зоны в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование для ускорения экономического роста страны и т.д.

В документе также отмечается, что Россия создала в Арктике группировку войск общего назначения, способную обеспечить военную безопасность региона, передает РИА «Новости».

Также в указе сообщается о создании активно функционирующей системы береговой охраны Федеральной службы безопасности в Арктической зоне.

Основными вызовами национальной безопасности для региона в документе названы наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России в регионе.

В указе сообщается, что Россия разрабатывает и применяет эффективные инженерно-технические решения «для предотвращения повреждения элементов инфраструктуры вследствие глобальных климатических изменений».

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