В Партии пенсионеров удивились позиции КПРФ по поправкам в Конституцию

Партия пенсионеров выразила недоумение в связи с позицией КПРФ по закону о поправке к Конституции и подготовила свои пояснения по изменениям в основной закон страны, которые были разосланы в регионы, сообщил председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

«Вызывает удивление то, что одна парламентская партия по прошествии трех месяцев вспомнила о том, что они не согласны с тем, что народ поддержал данные поправки. Спрашивается, а что делала эта партия – партия коммунистов – в период обсуждения, на заседаниях заксобрании и Госдумы? Это вызывает недоумение», – сказал Бураков в ходе заседания совета при Общественной палате по работе с партиями на общероссийском голосовании, передает ТАСС.

Он отметил, что руководители региональных отделений Партии пенсионеров обратились в президиум партии с просьбой отреагировать на данное заявление КПРФ.

«Мы на сегодняшний день подготовили позицию и ответы на те несогласия, которые выразила КПРФ. И отправляем их в региональные отделения, потому что среди населения надо проводить разъяснительную работу, чтобы они поняли, что правда, а что неправда», – подчеркнул Бураков.

Он добавил, что Партия пенсионеров «крайне заинтересована в том, чтобы как можно больше граждан РФ приняли участие в общероссийском голосовании и проголосовали за поправки в конституцию».

Ранее сообщалось, что президиум ЦК КПРФ выработал позицию в связи с общероссийским голосованием по закону о поправке к конституции, коммунисты намерены высказаться против. Заявление президиума было опубликовано в четверг на официальном сайте партии.

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