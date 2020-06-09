Собчак оценила реакцию на убийство Флойда и аварию с Ефремовым

Телеведущая Ксения Собчак, сравнив реакцию на убийство в США афроамериканца Джорджа Флойда и на смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, раскритиковала общество за «абсолютное лицемерие».

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в [проекте] «Гражданин поэт» и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь», – написала Собчак в Instagram.

«Алкоголизм – зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова», – подчеркнула телеведущая. К своей публикации она прикрепила фотографию Флойда, на которой указано, что убитый в США полицейскими был пятикратно судим, в том числе за вооруженное ограбление, когда он приставил пистолет к животу беременной женщины.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Собчак добавила, что не выступает за то, чтобы оправдывать Ефремова. «Если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может», – объяснила она.

«Просто это значит, что базовая потребность этих людей – ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральный обком», то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник «Единой России», то вонь в «Фейсбуке» стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты», – подчеркнула телеведущая.

«И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова – или, наоборот, тут поддержу Ефремова, но завтра если единоросс пьяный кого-то убьет, буду страшно осуждать и его и весь «кровавый режим». Все это «веретено» это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом – «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу», – заключила Собчак.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какого наказания заслуживает артист.