Нефтепродукты после аварии в Норильске попали в уникальное озеро

После разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ нефтепродукты попали в уникальное озеро Пясино, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Усс сообщил в интервью местным телеканалам «Енисей» и КГТРК «Красноярск», что «топливо попало и в Пясино». Это «великолепное озеро, около 70 километров длиной», там «есть и рыба, хорошая биосфера», передает РИА «Новости».

«Но вот как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Река до бон и после бон озера пострадали в разной мере. Но, тем не менее, топливо уже там. Важно сейчас не допустить выход в речку Пясина, которая дальше идет на север», – добавил губернатор.

Пясино – это озеро ледникового происхождения на севере Красноярского края в 20 километрах от Норильска. Площадь поверхности – 735 квадратных километров. Из озера вытекает единственная река – Пясина, которая ведет в Карское море. Пясино собирает воды крупных северных озер Лама, Кета и Глубокое в горах плато Путорана.

Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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